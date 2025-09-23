Giudice Sportivo, stangata per Guendouzi. Una giornata a Belahyane...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sentenza del quarto turno. Due di queste riguardano anche la Lazio e, in particolar modo: Reda Belahyane, espulso nel finale del derby contro la Roma, e Matteo Guendouzi, sanzionato con il cartellino rosso da Sozza, dopo il triplice fischio per proteste. Il centrocampista marocchino, si legge nel comunicato, è stato squalifica per x giornate di Serie A "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco", mentre sono 2 le giornate di squalifica per il francese "per avere al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara".

ALTRE SANZIONI - A queste sanzioni si aggiunge anche una multa di 2.000 euro ai danni della Lazio "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco". È stata inoltre confermata l'ammonizione ricevuta da Gila nel corso della partita contro la Roma, pe il centrale spagnolo si tratta della prima in questo campionato.

