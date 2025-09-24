Lazio, ecco l'esito degli esami di Dele-Bashiru: quanto starà fuori

RASSEGNA STAMPA - Stop Dele-Bashiru. Il centrocampista è durato solamente un quarto d'ora nel derby della Capitale, salvo poi fermarsi e uscire per un problema al flessore della coscia destra. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di primo grado. Per questo il nigeriano rientrerà dopo la sosta di ottobre, quando la Lazio sfiderà l'Atalanta (il 19 ottobre alle 18). Praticamente dovrà stare circa un mese ai box.

