Lazio, Mattei: "Sottoscrivo le parole di Paradiso. Lotito..."

© foto di TuttoSalernitana.com

Continuano a tenere banco le parole rilasciate nella giornata di ieri dal presidente Claudio Lotito in merito al futuro della Lazio. Così come le tante opinioni di tifosi e non solo che le hanno contestate come Tommaso Paradiso di cui ha parlato Stefano Mattei nel suo intervento a Radiosei: "Nelle parole di Paradiso c’è un aspetto particolarmente bello e uno particolarmente brutto: quello bello è la lettera che sottoscrivo, è il sentimento di buona parte dei tifosi laziali; la parte brutta è la scarsa risonanza che ha avuto. Quello che sta accadendo ha lo scopo di far diventare la Lazio una Lazietta, dando spazio all’altra squadra della Capitale".

"Io credo che la verità stia venendo a galla: il presidente Lotito è il migliore per tutti per tanti, tranne che per il popolo laziale. La Lazio è dei tifosi, come la radio è degli ascoltatori".

"Male a Como, reazione con il Verona; male col Sassuolo e sfortunati nel derby: auguriamoci che questa altalena di risultati faccia vedere una buona Lazio a Genova, altrimenti questa crisi di punti complica la situazione".

