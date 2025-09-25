Lazio, per il Flaminio si avanza a piccoli passi: ecco cosa manca

RASSEGNA STAMPA - Si avanza a passo lento, ma il traguardo si fa più vicino. La settimana scorsa, scrive il Corriere dello Sport, la Lazio ha avuto un incontro in Comune per presentare il progetto dello Stadio Flaminio e ha approfittato per consegnare ufficialmente la convenzione tra Roma Capitale e il club. Ora resta solo il PEF — il Piano Economico-Finanziario, cioè il progetto vero e proprio — che deve essere esaminato e firmato da un professionista incaricato. Completata anche questa formality (che comporta un costo rilevante), scatterà un periodo di sospensione di due mesi: tempo utile per eventuali altri soggetti interessati per depositare le proprie proposte legali sul Flaminio. Solo dopo quei due mesi potrà partire la conferenza dei servizi.

