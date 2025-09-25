Lazio, Rambaudi: "Contro il Genoa Gila a centrocampo e Pedro dietro la punta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Alle spalle il ko nel derby contro la Roma. La Lazio è chiamata a dare una risposta importante in termini di risultati a partire dalla difficile trasferta contro il Genoa in programma lunedì 29 settembre. Sulla sfida e sull'emergenza a centrocampo ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Gila in mezzo al campo e Pedro dietro alla prima punta; Basic non gioca da molto, magari potrebbe essere utile a gara in corso, qualora lo reintegrassero. Due mancini dietro? Cambia per delle giocate ma poco. In Serie A, più o meno, con entrambi i piedi ci sanno fare. Provstgaard in Nazionale è stato anche a destra, sa adattarsi. Avanzare Tavares? Potrebbe essere una cosa giusta, ma ora va anche capito come sta mentalmente. Per una partita ok, magari Zaccagni lo sposti a destra".

"Genoa? La squadra deve restare viva, accesa. Non cadere alla prima difficoltà. Devi partire con grande umiltà, cercando di non farli galvanizzare. Serve tatticamente la gara giusta, loro possono concedere spazi e quindi serve sfruttare gli uomini di gamba lì davanti".

