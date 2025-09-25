Genoa - Lazio, scelto l'arbitro della sfida: ecco la sestina completa

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il derby perso, la Lazio ha l'obbligo di rialzare la testa e ripartire subito. Il prossimo ostacolo sarà il Genoa di Vieria, avversario ostico da affrontare soprattutto considerando le assenze a centrocampo. La sfida si giocherà nel monday night e sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi. Ecco di seguito tutta la sestina arbitrale del match:

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Cecconi – Zingarelli

IV Uomo: Zanotti

Var: Abisso

Avar: Dionisi

