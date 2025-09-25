Lazio, slitta ancora l'alternanza tra i pali: Mandas resta in stand-by

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel resta saldo tra i pali biancocelesti. Nonostante nei piani di Sarri inizialmente ci fosse la volontà di rilanciare Mandas nelle sfide con Genoa e Torino, le sconfitte contro Sassuolo e Roma hanno convinto Mau a tornare sui suoi passi, rimandando l'alternanza dei due portieri. Contro i giallorossi, l'ex Spezia è stato uno dei migliori in campo e, in un momento complicato come questo, il tecnico non se la sente di stravolgere ulteriormente un equilibrio già precario.

L'ulteriore attesa voluta da Sarri, in teoria, dovrebbe giovare anche allo stesso estremo difensore greco, che sarebbe stato costretto a esordire in una gara che, dopo tre ko nelle prime quattro giornate, sarà delicatissima. Secondo Il Messaggero, però, questo ennesimo slittamento potrebbe solo acuire il nervosismo di Mandas, che, dopo essere diventato titolare con Baroni e aver ricevuto rassicurazxioni sul suo ruolo in estate, con Sarri non ha ancora mai visto il campo.

In questo senso, anche la posizione della società potrebbe essere determinante. Con un bilancio da risanare, infatti, il greco rappresenta un patrimonio a cui non poter rinunciare e, dopo aver rifiutato anche offerte importanti in estate, il club non vuole assolutamente che il ragazzo si svaluti. Venendo accantonato come ora, il prezzo del suo cartellino continuerà a scendere, qualcosa che, mai come adesso, la Lazio non si può permettere.

