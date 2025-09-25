Lazio, ancora problemi per Zaccagni dopo il derby: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Piccolo stop per Zaccagni. Alla ripresa dopo il derby ieri pomeriggio, il capitano della Lazio non si è rivisto in campo a Formello. Dalla partita contro la Roma era uscito claudicante per qualche problema posturale di sciatalgia, ve l’avevamo raccontato nell’immediato post partita. Per questo non si è ancora ripreso al 100% e non si è allenato con il resto del gruppo, come riportato da Il Messaggero. Le sue condizioni comunque non preoccupano verso la gara contro il Genoa.

