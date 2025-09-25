Adani svela: "Un allenatore si taglierebbe lo stipendio per avermi". E su Vieri...

TUTTOmercatoWEB.com

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex calciatore Daniele Adani ha trattato vari argomenti, soffermandosi sull'esperienza in in tv: "Non mi sono mai pentito". Poi svela: "C’è un mio amico allenatore che mi ha detto che è disposto a ridursi lo stipendio per avermi con lui. Mancanza di coraggio? Assolutamente no, poi con tutti gli insulti che prendo da commentatore, coraggio ne ho (ride ndr). La passione per la comunicazione è fortissima. Non allenerò: romperò ancora le scatole parlando". L'allenatore in quesione, come ha svelato nella stessa intervista, è Roberto De Zerbi, oggi alla guida dell'Olympique Marsiglia. Infine, su un possibile ricongiungimento con Bobo Vieri in stile fratelli Gallagher, Adani nega con fermezza: "Assolutamente no".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.