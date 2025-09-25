Lazio, ecco perché Rovella non si opera: il motivo e le sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Dopo lo stop al derby sono trascorsi diversi giorni in cui ci si chiedeva cosa avrebbe scelto Rovella, se operarsi o tentare la terapia conservativa per provare a risolvere la pubalgia. Come spiega il Messaggero, inizialmente si pensava ad una "Groin Pain Syndrome", la stessa che ha portato sotto i ferri sia Zaccagni che Buongiorno del Napoli per inserire una retina all'altezza del pube, ma gli ultimi esami hanno scongiurato questa diagnosi. A fermare Rovella, infatti, più che una pubalgia è "solo" una forte infiammazione, motivo per cui si è deciso di non procedere con l'intervento. Nonostante ciò, il centrocampista, tra riposo e cure, rischia di rimanere lontano dal terreno di gioco per un mese.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.