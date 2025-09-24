Lazio, De Grandis (Sky): "Lotito? Servono i fatti! E se vendesse..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Stefano De Grandis, ha commentato le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito pronunciate ai taccuini del Corriere della Sera e del Messaggero.

"Alle chiacchiere bisogna far seguire i fatti. Possiamo anche dire che la Lazio vale tanto, ma in campo non scende il valore di Formello, o cedi e incassi anche i soldi del centro sportivo, sennò al tifoso cosa interessa? Se devi andare avanti tappando solo buchi da tutte le parti, fai prima a farti da parte e cedere, ma chi te lo fa fare? È un discorso egoistico e un discorso di vetrina per finire in prima pagina, cedendo tra l’altro farebbe un affare incredibile considerando quanto ha investito. Secondo me a volte nelle grandi difficoltà vincono gli esperimenti, Luis Alberto è rinato da centrocampista, e secondo me Tavares mezz’ala potrebbe essere un bell’esperimento".

