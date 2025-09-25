Genoa, prima Empoli e poi la Lazio: Vieira sceglie il turnover per la Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ore e il Genoa, prossimo avversario della Lazio in campionato, scenderà in campo per i sedicesimi di Coppa Italia nella sfida contro l’Empoli in programma al Ferraris alle 18.30.

Mister Vieira ha le idee chiare su chi mandare in campo e, proprio in vista della gara di lunedì contro la squadra di Sarri, questa sera opterà per un ampio turnover.

Gronbaek, Messias e Stanciu dovrebbero scendere in campo dal primo minuto mentre in difesa a destra sarà ila uno di Sabelli o Norton-Cuffy mentre al centro Marcandalli è favorito su Ostigard insieme a Vasquez. Ballottaggio in avanti tra Colombo e Vitinha.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.