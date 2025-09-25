Lazio, corsa contro il tempo per il Flaminio. Lotito: "Vedrete se non lo farò..."

RASSEGNA STAMPA - Lotito continua a lavorare per il Flaminio. Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio nei giorni scorsi ha avuto un incontro segreto in Campidoglio: i documenti devono essere consegnati il prima possibile per aprire la Conferenza dei servizi, oltre a un costo importante. "Vedrete se non farò lo stadio, ma non ho la bacchetta magica. Ci vuole tempo", continua a ripetere il patron biancoceleste, come riportato dallo stesso quotidiano. È una corsa contro il tempo, di nuovo.

Pubblicato il 24/9