Euro 2032, Simonelli avvisa: "Stadi? Dobbiamo sbrigarci o rischiamo di..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli si è espresso sul tema degli stadi italiani in vista degli Europei del 2032: "San Siro non è attrezzato per ospitare le partite dell’Europeo ma lasciare Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile".

Su Roma, Firenze e Torino come modelli Simonelli ribadisce: "Dobbiamo sbrigarci o rischiamo di perdere altro terreno, non solo con la Premier League, ma anche con chi ci insegue e cresce rapidamente".

