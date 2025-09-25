WOMEN | Lazio, Goldoni e il messaggio alla squadra dopo il derby: "Spero di..."

La Lazio Women esce sconfitta dal derby valido per la semifinale di Women's Cup. Doppia beffa per le biancocelesti, il loro percorso nella competizione si è interrotto a un passo dalla finale. A qualche giorno dal match, tramite i social, Eleonora Goldoni ha voluto spendere due parole per le compagne. La centrocampista è ai box per un problema muscolare e ne avrà per un mesetto circa, ma nonostante questo segue passo passo la squadra cercando di contribuire nel suo piccolo.

"Non siamo quelle dell'altra sera, siamo tanto di più! Partite come questa ci possono far crescere. Ci si rimbocca le maniche e come sappiamo fare continuiamo a lavorare! Io nel mio piccolo, spero di raggiungervi il prima possibile. Manca il campo, mancate voi", è il messaggio condiviso nella sua ultima storia su Instagram a corredo una foto di gruppo.

