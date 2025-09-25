Genoa - Lazio, i precedenti con l'arbitro Ayroldi. L'ultima volta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa - Lazio sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Sono otto in totale le partite dirette dal fischietto pugliese con la Lazio in campo e il bilancio è decisamente favorevole ai biancocelesti con 5 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. L’ultimo incrocio risale proprio all’aprile 2025, quando la Lazio vinse per 2-0 proprio contro il Grifone.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.