Lazio, il giovane Mennea convocato dalla Lituania U17: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Carmine Lukas Mennea, attaccante classe 2009 della Lazio Under 17 guidata da Ledesma, è stato convocato dalla Nazionale Under 17 della Lituania.

Il numero 9 biancoceleste, punto di riferimento della selezione lituana e capitano della squadra, sarà impegnato dal 24 settembre al 1° ottobre in un doppio test amichevole contro i pari età della Georgia. Le due sfide si disputeranno a Tbilisi, capitale georgiana, nelle giornate del 28 e 30 settembre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.