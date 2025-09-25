Lazio, fascia sinistra in dubbio: Pellegrini scalpita per una chance dal 1'

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C’è uno spiraglio aperto per Luca Pellegrini, che potrebbe finalmente entrare nell’undici titolare. I derby lasciano sempre scorie e occasioni: la sconfitta con la Roma, infatti, può trasformarsi per lui nella prima vera chance in questa stagione. Tavares, infatti, potrebbe pagare a caro prezzo gli errori commessi contro i giallorossi, rischiando non solo l’esclusione dai titolari ma persino un possibile cambio di ruolo a mezzala.

A breve scatterà la preparazione tattica per Marassi: le scelte dipenderanno dal recupero degli infortunati e dalle decisioni del Comandante, chiamato a valutare se cambiare modulo o confermare il 4-3-3. Pellegrini, dal canto suo, spera in un’occasione dal primo minuto lunedì sera. A Genova lo scorso anno, ricorda il Corriere dello Sport, aveva convinto con un assist perfetto per Castellanos, arrivato dopo una sovrapposizione coi tempi giusti su Zaccagni. Oggi il suo impiego torna possibile grazie allo scivolone di Nuno e alle tensioni che ne sono seguite: il portoghese, sostituito già all’intervallo, ha lasciato spazio a un Pellegrini che ha provato a spingere con costanza, pur senza trovare precisione nei cross. La sua voglia, però, non è passata inosservata.

Il momento è delicato: tre sconfitte nelle prime quattro giornate hanno rimesso tutti in discussione. Nessuno è intoccabile. Pellegrini finora ha collezionato pochi minuti: 24 a Como, altri 24 contro il Verona, un tempo con la Roma, mentre a Reggio Emilia contro il Sassuolo era rimasto tra le riserve. Ora intravede la possibilità di scalare le gerarchie e superare Tavares, anche se Sarri potrebbe decidere di confermare l’ex Arsenal per non bruciarlo definitivamente, evitando di alimentare le polemiche sul suo errore decisivo nel derby.

