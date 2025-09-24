Lazio - Roma, Pedro e la frase a Sarri dopo l’infortunio di Rovella - VIDEO

Il problema all’adduttore in zona inguinale-pubalgica è tornato a tormentare Rovella. Il centrocampista è stato costretto a arrendersi dopo il primo tempo nel derby, sostituito all’intervallo da Cataldi, e ora dovrà decidere quale via percorrere per curarsi.

L’ex Monza ha accusato dolore a pochi minuti dal duplice fischio, ma Sarri per non sprecare un altro slot di cambi gli chiede, in un breve colloquio a bordocampo, se può stringere i denti. In quel momento, come si vede nel video di “Bordocam” pubblicato sui social da Dazn, si avvina Pedro che rivolgendosi al tecnico osserva: “Oh mister, dieci minuti sono troppi”. Il numero sei però, non accetta di mollare e decide di tornare in campo chiedendo aiuto a Guendouzi a cui dice: “Stai più vicino, fra”.

Pellegrini: 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲 𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 ©️

Sarri non toglie Rovella e Lorenzo ne 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙩𝙩𝙖

Mancini gli asciuga le lacrime, Ranieri s'emoziona



@DavideBernardi6

BordoCam #LazioRoma è disponibile ora su #DAZN! pic.twitter.com/Lwymy5KcMK — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 23, 2025

