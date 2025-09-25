Juve, Paganin consiglia Milinkovic: "Ha fatto le fortune della Lazio..."

L'ex calciatore Antonio Paganin, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dice la sua sul possibile ritorno in Serie A di Sergej Milinkovic-Savic, in particolare verso la Torino bianconera. Ecco di seguito le sue parole:

"Io andrei a prenderlo. Ci sta stare fuori due anni in Arabia, ma ha fatto le fortune della Lazio, lo voleva il Real nel momento top. Se lo riporti qui a gennaio, ci metterà poco a rimettersi in sesto. Ti dà tanto in qualità, nelle giocate, cosa che manca lì in mezzo".

