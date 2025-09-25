Spagna, De La Fuente snobba Flick: "Le parole su Yamal? Non mi ricordo cosa abbia detto"

TUTTOmercatoWEB.com

"Lamine è andato in Nazionale con dolore, non si è allenato, ha preso antidolorifici per giocare, erano in vantaggio di tre gol in entrambe le partite, eppure ha giocato 79 e 73 minuti. Tra una partita e l’altra non si è allenato. Questo non è prendersi cura dei giocatori. La Spagna ha la squadra migliore del mondo, in ogni ruolo sono incredibilmente forti. Mi dispiace davvero per questa situazione". Questa l'accusa lanciata da Hansi Flick, allenatore del Barcellona, alla Spagna e al ct Luis de La Fuente a proposito dell'infortunio rimediato da Lamine Yamal in Nazionale e che finora lo ha tenuto fuori 3 partite.

Il commissario tecnico delle Furie Rosse però ha replicato con un sorriso, le parole dure usate da Flick sulla convocazione di Lamine Yamal: "Oggi, nella mia terra, in questo momento, non ricordo cosa abbia detto Flick, né mi interessa", le parole riportate da MARCA.