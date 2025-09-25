Polonara, intervento di midollo riuscito: "Trapianto fatto, tutto ok"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

"Trapianto fatto, tutto ok", è il messaggio di Achille Polonara in una storia su Instagram. Il cestista della Dinamo Sassari si è sottoposto proprio oggi al trapianto di midollo al policlinico... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > POLONARA TRAPIANTO <

