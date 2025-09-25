Lazio, Cardone spiega: "Vecino tra oggi e domani in gruppo. A gennaio..."

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto in merito alle situazioni legate al rientro di Vecino, all'infortunio di Rovella e ai possibili ricavi in vista di gennaio, con Mandas e Tavares tra i principali indiziati per fare cassa. Ecco di seguito le sue parole:

VECINO - "Non so se l’ha convinto Sarri ma si è convinto a provarci, tra oggi e domani è previsto il suo allenamento in gruppo. Sicuramente sarà convocato ma non credo abbia più di 15-20′. C’è grande emergenza, tanto che il reintegro di Basic è in fase di valutazione dallo staff tecnico".

ROVELLA - "Gli è stato consigliato di operarsi ma lui non vuole, la terapia conservativa in questo caso prevede il riposo assoluto di due settimane poi se stai bene torni in gruppo; c’è un piccolo asterisco in tutto questo: c’è il desiderio, un po’ di tutti, di vedere se tra sabato e domenica, vista l’emergenza totale, può fare un tentativo. Io ho la sensazione che si stia un po’ perdendo tempo, ma ora farà anche altri consulti quindi la sua decisione non è definitiva".

CESSIONI E RICAVI - "Rovella è chiaramente uno dei giocatori fondamentali; per le vendita si pensa più a Mandas o a Tavares. A gennaio è più difficile fare mercato, è chiaro, ma non sono d’accordo con il pessimismo che gira intorno alla rosa. Per me ci sono dei giovani su cui fare plusvalenze: quello che è successo con Tchaouna, lo puoi fare a maggior ragione con Mandas, Provstgaard o Dele-Bashiru. Io sarei più pessimista su tante altre cose come i ricavi, il Flaminio e via dicendo”.

