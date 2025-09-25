Aston Villa, Emery: “Mi piace molto il calcio italiano. C’è la solidità della Lazio e...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Aston Villa - Bologna, gara valida per la prima giornata della League Phase di Europa League, Unai Emery è intervenuto ai microfoni di SkySport. Presentando la partita, il tecnico della squadra inglese ha parlato del calcio italiano e di alcune formazioni di Serie A, citando anche la Lazio di Sarri.

Queste le sue parole: "Mi piace molto il calcio italiano e come si gioca il calcio in Italia perché ci sono molti duelli. Questa è un'idea portata avanti da Gian Piero Gasperini e ora da Vincenzo Italiano. Ci sono squadre che giocano bene a calcio come l'Inter, poi c'è la solidità del Milan, della Roma e della Lazio di Sarri. In Italia c'è tanto bel calcio, ci sono partite difficili. Ho molto rispetto per tutti gli allenatori italiani”.

