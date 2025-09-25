Europa League, oggi in campo il Bologna di Italiano: il programma

25.09.2025 17:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Inizia oggi il cammino di Bologna in Europa League. Dopo la vittoria di ieri della Roma sul campo del Nizza, la squadra di Italiano esordirà nella competizione contro l'Aston Villa di Unai Emery, tecnico pluricampione del torneo. Ecco di seguito il programma della giornata con tutte le altre sfide:

ORE 18:45

LILLE - BRANN 

GO AHEAD EAGLES - STEAUA BUCAREST 

ORE 21.00

ASTON VILLA - BOLOGNA

SALISBURGO - PORTO 

STOCCARDA - CELTA VIGO

UTRECHT - LIONE   

YOUNG BOYS - PANATHINAIKOS

FERENCVAROS - VIKTORIA PLZEN

RANGERS - GENK