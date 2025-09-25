Europa League, oggi in campo il Bologna di Italiano: il programma
25.09.2025 17:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Inizia oggi il cammino di Bologna in Europa League. Dopo la vittoria di ieri della Roma sul campo del Nizza, la squadra di Italiano esordirà nella competizione contro l'Aston Villa di Unai Emery, tecnico pluricampione del torneo. Ecco di seguito il programma della giornata con tutte le altre sfide:
ORE 18:45
LILLE - BRANN
GO AHEAD EAGLES - STEAUA BUCAREST
ORE 21.00
ASTON VILLA - BOLOGNA
SALISBURGO - PORTO
STOCCARDA - CELTA VIGO
UTRECHT - LIONE
YOUNG BOYS - PANATHINAIKOS
FERENCVAROS - VIKTORIA PLZEN
RANGERS - GENK