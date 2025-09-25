Genoa, i convocati di Vieira per l'Empoli: assente Cornet. E contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pensa al Genoa, ma il Genoa non ancora alla Lazio. Il club rossoblù questa sera scenderà in campo alle 18.30 contro l'Empoli nella partita valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Per l'occasione Patrick Vieira, che non sarà in panchina lunedì per squalifica, ha deciso di lasciare ancora fuori sia Onana, centrocampista arrivato nella scorsa stagione, sia Cornet, nonostante gli ultimi segnali incoraggianti che potrebbero far pensare a un suo reintegro in vista della Lazio.

