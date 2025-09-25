Lazio, Mancone non ha dubbi: "Sarri può fare la differenza in Serie A"

Ospite a TMW Radio, Davide Mancone ha trattato alcuni temi caldi di giornata. Soffermandosi in generale sul campionato, alla domanda su chi sono i tre allenatori in grado di fare la differenza, il tecnico ha citato anche Sarri motivando così la sua scelta: "Conte è la garanzia e lo metto al terzo posto solo perché è scontato. Al secondo posto metto comunque Sarri nonostante le difficoltà; qualcosa si potrà vedere. Al primo posto invece metto Allegri per la praticità che sta portando al Milan".

