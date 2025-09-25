Genoa, vittoria in Coppa Italia prima della Lazio: battuto l'Empoli 3-1

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Passa il Genoa. A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, la squadra di Vieira (squalificato in campionato) ha superato i sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo l'Empoli per 3-1. I rossoblù hanno ribaltato l'iniziale vantaggio azzurro di Saporiti con i gol di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator. Al prossimo turno, negli ottavi di finale, incontreranno l'Atalanta di Juric.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.