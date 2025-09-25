Acerbi, arriva la replica di Spalletti: "Non vedo l'inghippo, ho fatto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti non ci sta e mette i puntini sulle ì dopo le dichiarazioni fatte da Acerbi in merito al loro rapporto e alle ultime vicende in Nazionale. "Su quest'episodio posso dire che con me c'erano altre persone" ha specificato l'ex ct margine del festival "Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo". E poi, proseguendo, ha aggiunto: "Basta andare da loro e chiedere se io ho detto la verità oppure no. Parlo di personaggi di rilievo della Federazione, non è che faccio cose contrarie alla logica. Ho fatto le cose in modo corretto, ho fatto pre convocazioni accettate dalla società, poi una telefonata in cui ho quasi chiesto scusa riconoscendogli quella che è stata la sua qualità e la sua bravura nel finale di campionato e in Champions League. E naturalmente prima di fare la convocazione glielo avevo chiesto e lui aveva dato la totale disponibilità, non vedo dove possa essere l'inghippo da parte mia. Io avevo sempre al fianco Buffon e tutti gli altri, li rendevo partecipi su tutto, dai ritmi agli orari. Poi le scelte erano mie".

