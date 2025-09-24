Inter, Acerbi: "Spalletti? Non mi ha più chiamato, mi sono sentito usato"

TUTTOmercatoWEB.com

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in occasione dell’uscita del suo libro “Io, Guerriero”. Queste le sue parole sul rapporto con Spalletti e sulle ultime vicende relative alla Nazionale italiana: "Ho semplicemente raccontato i fatti. Dopo l’operazione che mi ha impedito di andare all’Europeo, non ho più ricevuto una chiamata. Non me lo aspettavo, ma è il ct che decide. Alcune dichiarazioni hanno peggiorato la situazione e alla fine ho scelto io di non esserci. Spalletti mi ha telefonato la mattina prima, lasciando intendere di voler chiarire. Avrei giocato con la Norvegia e poi stop, non mi ha parlato di futuro né di Mondiale. Mi sono sentito usato: a 37 anni non avevo voglia di fare questa esperienza. Non sono Messi o Pelé, ma neppure merito di essere trattato così".

