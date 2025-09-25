Genoa, Vieira: "Lazio? È in un momento difficile, ma conosciamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa ribalta la sfida con l'Empoli al Ferraris e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Una vittoria che dà fiducia anche in vista del match contro la Lazio in campionato, in programma lunedì alle 20:45. In conferenza stampa Vieira, che non sarà in panchina per la partita con i biancocelesti, parlando dell'incontro ha detto: "Dobbiamo prima recuperare dalla gara di oggi. La partita poi si prepara allo stesso modo. Aitor sarà in panchina con l'aiuto dello staff. Non ci saranno problemi di comunicazione. Poi conosciamo tutti la qualità individuale della Lazio anche se sono in un momento difficile. Noi dobbiamo fare una partita sotto l'aspetto tattico".

Poi, su Messias ha detto: "Se la sostituzione era già nei piani? Ha sentito tirare un po' l'adduttore e per questo che abbiamo fatto il cambio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE