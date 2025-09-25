Lazio, Rovella e Guendouzi tra i 100 migliori giocatori del mondo: la classifica del CIES
Il CIES ha stilato la classifica dei 100 migliori giocatori al mondo di movimento dell'ultimo anno attraveso un metodo statistico prendendo in considerazione sei aree di gioco (gioco aereo, duelli a terra, costruzione nella propria metà campo e in quella avversaria, dribbling riusciti, assist, tiri), impiego, livello sportivo e risultati. In lista sono presenti anche due giocatori della Lazio: Rovella e Guendouzi, rispettivamente al 76esimo (89.3) e all'82esimo posto (89.1). Di seguito l'elenco completo riportato da SkySport.
La classifica: 100-88
99) SERGIO CANALES (Monterrey)
Rating: 88.7
Pallone d'Oro 2025: assente
99) ALEXANDER ISAK (Newcastle/Liverpool)
Rating: 88.7
Pallone d'Oro 2025: assente
96) ARDA GULER (Real Madrid)
Rating: 88.8
Pallone d'Oro 2025: assente
96) KENAN YILDIZ (Juventus)
Rating: 88.8
Pallone d'Oro 2025: assente
96) BRUNO GUIMARAES (Newcastle)
Rating: 88.8
Pallone d'Oro 2025: assente
89) LUUK DE JONG (Psv/Porto)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
89) YUNUS AKGUN (Galatasaray)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
89) JOAO CANCELO (Al-Hilal)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
89) JAMAL MUSIALA (Bayern Monaco)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
89) HAKAN CALHANOGLU (Inter)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
89) LAUTARO MARTINEZ (Inter)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: 20°
89) FREDRIK BJORKAN (Bodo/Glimt)
Rating: 88.9
Pallone d'Oro 2025: assente
88) NOA LANG (Psv/Napoli)
Rating: 89.0
Pallone d'Oro 2025: assente
82-73
82) JOAO NEVES (Psg)
Rating: 89.1
Pallone d'Oro 2025: 19°
82) CHARLES DE KETELAERE (Atalanta)
Rating: 89.1
Pallone d'Oro 2025: assente
82) MAGHNES AKLIOUCHE (Monaco)
Rating: 89.1
Pallone d'Oro 2025: assente
82) MATTEO GUENDOUZI (Lazio)
Rating: 89.1
Pallone d'Oro 2025: assente
78) DOMINIK SZOBOSZLAI (Liverpool)
Rating: 89.2
Pallone d'Oro 2025: assente
78) MARTEN DE ROON (Atalanta)
Rating: 89.2
Pallone d'Oro 2025: assente
78) ANGELO STILLER (Stoccarda)
Rating: 89.2
Pallone d'Oro 2025: assente
78) CAMERON CARTER-VICKERS (Celtic)
Rating: 89.2
Pallone d'Oro 2025: assente
76) ALEJANDRO BALDE (Barcellona)
Rating: 89.3
Pallone d'Oro 2025: assente
76) NICOLÒ ROVELLA (Lazio)
Rating: 89.3
Pallone d'Oro 2025: assente
75) ENZO FERNANDEZ (Chelsea)
Rating: 89.4
Pallone d'Oro 2025: assente
74) ALESSANDRO BASTONI (Inter)
Rating: 89.4
Pallone d'Oro 2025: assente
73) ANTONIO RUDIGER (Real Madrid)
Rating: 89.5
Pallone d'Oro 2025: assente
70-62
70) MATEO KOVACIC (Manchester City)
Rating: 89.6
Pallone d'Oro 2025: assente
70) KONRAD LAIMER (Bayern Monaco)
Rating: 89.9
Pallone d'Oro 2025: assente
70) FRENKIE DE JONG (Barcellona)
Rating: 89.9
Pallone d'Oro 2025: assente
65) NICOLAS OTAMENDI (Benfica)
Rating: 89.7
Pallone d'Oro 2025: assente
65) MATEO RETEGUI (Atalanta/Al-Qadsiah)
Rating: 89.7
Pallone d'Oro 2025: assente
65) SAVINHO (Manchester City)
Rating: 89.7
Pallone d'Oro 2025: assente
65) STEFAN DE VRIJ (Inter)
Rating: 89.7
Pallone d'Oro 2025: assente
65) RUBEN DIAS (Manchester City)
Rating: 89.7
Pallone d'Oro 2025: assente
62) JEREMY DOKU (Manchester City)
Rating: 89.8
Pallone d'Oro 2025: assente
62) RAYAN CHERKI (Lione/Manchester City)
Rating: 89.8
Pallone d'Oro 2025: assente
62) HENRIKH MKHITARYAN (Inter)
Rating: 89.8
Pallone d'Oro 2025: assente
60-52
60) ALEXIS VEGA (Deportivo Toluca)
Rating: 89.9
Pallone d'Oro 2025: assente
60) RODRIGO DE PAUL (Atletico Madrid/Inter Miami)
Rating: 89.9
Pallone d'Oro 2025: assente
53) MANUEL LOCATELLI (Juventus)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) ANDY ROBERTSON (Liverpool)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) THOMAS PARTEY (Arsenal/Villarreal)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) AMIR RRAHMANI (Napoli)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) LUCAS BERALDO (Psg)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) GREGORE MAGALHAES (Al-Rayyan)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
53) VICTOR OSIMHEN (Galatasaray)
Rating: 90.0
Pallone d'Oro 2025: assente
52) ALEXANDER SORLOTH (Real Madrid)
Rating: 90.2
Pallone d'Oro 2025: assente
49-40
49) FEDERICO VALVERDE (Real Madrid)
Rating: 90.3
Pallone d'Oro 2025: assente
49) ROBERT LEWANDOWSKI (Barcellona)
Rating: 90.3
Pallone d'Oro 2025: 17°
49) PEDRO NETO (Chelsea)
Rating: 90.3
Pallone d'Oro 2025: assente
48) MARQUINHOS (Real Madrid)
Rating: 90.5
Pallone d'Oro 2025: assente
47) NICOLÒ BARELLA (Inter)
Rating: 90.7
Pallone d'Oro 2025: assente
45) JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
Rating: 90.8
Pallone d'Oro 2025: assente
45) AURELIEN TCHOUAMENI (Real Madrid)
Rating: 90.8
Pallone d'Oro 2025: assente
44) JOSKO GVARDIOL (Manchester City)
Rating: 90.9
Pallone d'Oro 2025: assente
42) JUDE BELLINGHAM (Real Madrid)
Rating: 91.0
Pallone d'Oro 2025: 23°
42) LEROY SANÉ (Bayern Monaco/Galatasaray)
Rating: 91.0
Pallone d'Oro 2025: assente
40) MOISES CAICEDO (Liverpool)
Rating: 91.1
Pallone d'Oro 2025: assente
40) FABIAN RUIZ (Psg)
Rating: 91.1
Pallone d'Oro 2025: 24°
39-30
39) LUIS DIAZ (Liverpool/Bayern Monaco)
Rating: 91.2
Pallone d'Oro 2025: assente
38) BRADLEY BARCOLA (Psg)
Rating: 91.3
Pallone d'Oro 2025: assente
37) VIKTOR GYOKERES (Sporting CP/Arsenal)
Rating: 91.4
Pallone d'Oro 2025: 15°
35) NICO WILLIAMS (Athletic Club)
Rating: 91.5
Pallone d'Oro 2025: assente
35) IBRAHIMA KONATÉ (Liverpool)
Rating: 91.5
Pallone d'Oro 2025: assente
34) LUKA MODRIC (Real Madrid/Milan)
Rating: 91.7
Pallone d'Oro 2025: assente
30) INIGO MARTINEZ (Barcellona/Al-Nassr)
Rating: 91.8
Pallone d'Oro 2025: assente
30) JULES KOUNDÉ (Barcellona)
Rating: 91.8
Pallone d'Oro 2025: assente
30) MAXIMILIAN MITTELSTADT (Stoccarda)
Rating: 91.8
Pallone d'Oro 2025: assente
30) CODY GAKPO (Liverpool)
Rating: 91.8
Pallone d'Oro 2025: assente
29-21
29) OMAR MARMOUSH (Eintracht Francoforte/Manchester City)
Rating: 91.9
Pallone d'Oro 2025: assente
29) ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)
Rating: 91.9
Pallone d'Oro 2025: 22°
28) COLE PALMER (Chelsea)
Rating: 92.1
Pallone d'Oro 2025: 8°
24) ALEX GRIMALDO (Bayer Leverkusen)
Rating: 92.3
Pallone d'Oro 2025: assente
24) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Liverpool)
Rating: 92.3
Pallone d'Oro 2025: assente
24) KHVICHA KVARATSHELIA (Napoli/Psg)
Rating: 92.3
Pallone d'Oro 2025: 12°
24) RODRYGO (Real Madrid)
Rating: 92.3
Pallone d'Oro 2025: assente
23) LIONEL MESSI (Inter Miami)
Rating: 92.4
Pallone d'Oro 2025: assente
22) GRANIT XHAKA (Bayer Leverkusen/Sunderland)
Rating: 92.7
Pallone d'Oro 2025: assente
21) DÉSIRÉ DOUÉ (Psg)
Rating: 92.8
Pallone d'Oro 2025: 14°
20-11
20) PAU CUBARSÍ (Barcellona)
Rating: 93.3
Pallone d'Oro 2025: assente
19) RYAN GRAVENBERCH (Liverpool)
Rating: 93.5
Pallone d'Oro 2025: assente
18) MARTIN ODEGAARD (Arsenal)
Rating: 93.7
Pallone d'Oro 2025: assente
17) DAYOT UPAMECANO (Bayern Monaco)
Rating: 93.9
Pallone d'Oro 2025: assente
15) VITINHA (Psg)
Rating: 94.2
Pallone d'Oro 2025: 3°
15) MIN-JAE KIM (Bayern Monaco)
Rating: 94.2
Pallone d'Oro 2025: assente
14) WILLIAM SALIBA (Arsenal)
Rating: 94.6
Pallone d'Oro 2025: assente
11) FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen/Bayern Monaco)
Rating: 94.7
Pallone d'Oro 2025: 29°
11) HARRY KANE (Bayern Monaco)
Rating: 94.7
Pallone d'Oro 2025: 13°
11) RAPHINHA (Barcellona)
Rating: 94.7
Pallone d'Oro 2025: 5°
La top 10
10) VINICIUS JUNIOR (Real Madrid)
Rating: 95.1
Pallone d'Oro 2025: 16°
8) ACHRAF HAKIMI (Psg)
Rating: 95.2
Pallone d'Oro 2025: 6°
8) JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco)
Rating: 95.2
Pallone d'Oro 2025: assente
7) OUSMANE DEMBÉLÉ (Psg)
Rating: 95.6
Pallone d'Oro 2025: 1°
6) MOHAMED SALAH (Liverpool)
Rating: 96.2
Pallone d'Oro 2025: 4°
5) MICHAEL OLISE (Bayern Monaco)
Rating: 96.8
Pallone d'Oro 2025: 30°
4) VIRGIL VAN DIJK (Liverpool)
Rating: 97.2
Pallone d'Oro 2025: 28°
3) PEDRI (Barcellona)
Rating: 97.5
Pallone d'Oro 2025: 11°
2) KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid)
Rating: 98.6
Pallone d'Oro 2025: 7°
1) LAMINE YAMAL (Barcellona)
Rating: 100.0
Pallone d'Oro 2025: 2°
