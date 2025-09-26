Lazio, Pedro è l'uomo chiave: Sarri tentato dalla conferma

RASSEGNA STAMPA - La seconda giovinezza di Pedro è iniziata con Baroni, prosegue con Sarri. 38 sono gli anni che ha sulla carta, non quelli percepiti e che dimostra in campo quando chiamato in causa. Al derby è stato proposto titolare e - si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe accadere, di nuovo, contro il Genoa. Il tecnico è alle prese con l’emergenza a centrocampo che lo costringe a riflettere anche sul modulo mettendo da parte, momentaneamente, il suo 4-3-3. In ogni caso, sia che scelga il 4-4-2 sia il 4-2-3-1, lo spagnolo può essere utilissimo come trequartista dietro a Castellanos. L’unico dubbio è se proseguire con lui o lanciare Dia.

L’ex Barcellona si tiene pronto. Non ha ancora segnato, è a caccia del primo colpo. Al derby ci è andato molto vicino, non si è mai arreso giocando finché ha potuto. L’energia che ha sprigionato può essere ancora utile alla Lazio, priva di centrocampisti e con giocatori non ancora pronti. Sarri aveva pensato a lui nella stracittadina per dare un ritmo più offensivo e creare pericolosità. Da trequartista, fa da raccordo. Con la Roma è partito nel 4-3-3, ma era sempre accentrato. Ha questa licenza perché da ala rischia di essere spremuto troppo. Ha la scintilla che manca alla squadra, la sua energia si rinnova di partita in partita ma il segreto è anche la gestione durante la settimana. I prossimi allenamenti saranno indicativi, il tecnico prima capirà il modulo e poi scioglierà il dubbio.

