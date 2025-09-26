Lazio, Sarri deve decidere il modulo per il Genoa: le possibili soluzioni

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta nel derby ha piegato la Lazio e non solo per il risultato. Squalifiche e nuovi infortuni hanno ridotto gli uomini a disposizione di Sarri che, per far fronte all’emergenza soprattutto a centrocampo, potrebbe anche accantonare il suo 4-3-3 e fare spazio a un nuovo modulo. Le opzioni, riporta il Corriere dello Sport, sono due: il 4-4-2 o 4-2-3-1. Scelte pesanti. In ogni assetto rischia Tavares, al suo posto è in vantaggio Pellegrini.

Nel 4-4-2 la difesa potrebbe essere pensata con Hysaj, Gila, Romagnoli e Pellegrini, sempre se lo spagnolo non debba avanzare come mediano. Cataldi e Basic a centrocampo insieme a Vecino pronto in corsa, qualora dovesse recuperare. A destra e a sinistra Marusic e Zaccagni. Pedro o Dia dietro Castellanos. Nell’altro modulo, il 4-2-3-1, in avanti Cancellieri, Pedro o Dia e Zaccagni dietro Taty.

Da tenere d’occhio l’uruguaiano, il rientro forzato è rischioso per tutti. Il centrocampista è clinicamente guarito, ma in settimana erano ancora presenti tracce di edema che lo hanno spinto a frenare. Ieri, si legge sul quotidiano, ha saltato la doppia seduta e a partire da oggi, nel giro di 48, proverà a capire se potrà esserci oppure no. Nel caso in cui dovesse dare l’ok e Basic dovesse partire dal 1° minuto, si terrà pronto per la staffetta.

