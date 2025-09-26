FORMELLO - Lazio, Sarri contro le assenze: le riflessioni verso il Genoa

FORMELLO - Doppia seduta in archivio. La Lazio porta la sua preparazione per la sfida contro il Genoa. Sarri tra venerdì e sabato pomeriggio e domenica mattina sarà chiamato ad affrontare l'emergenza a centrocampo dopo il derby. A Marassi non ci saranno Belahyane e Guendouzi (salterà anche il Torino), entrambi squalificati, così come Rovella e Dele-Bashiru. Il primo ha scelto la terapia conservativa per risolvere la pubalgia; il secondo ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra.

A disposizione quindi resta solamente Cataldi. Per questo sarebbe importantissimo il recupero di Vecino, fermo da inizio agosto per un problema muscolare da cui, stando agli ultimi esami, è clinicamente guarito. Le prove del campo delle scorse settimane, però, non hanno dato i risultati sperati. Nei prossimi giorni farà nuovi test in gruppo per provare a rientrare quantomeno tra i convocati. Nella lista Serie A, poi, potrebbe finirci Basic: c'è tempo fino a domenica alle 12 per comunicare la decisione alla Lega, prenderebbe il posto di Lazzari (out per una lesione al polpaccio).

Per la prima volta anche il modulo può cambiare. Le tante assenze impongono obbligatoriamente qualche riflessione. Un dubbio è quello sulla sinistra: Pellegrini può avere una chance al posto di Nuno Tavares, protagonista in negativo contro la Roma. Da tenere d'occhio poi le condizioni di Zaccagni, uscito zoppicante dalla gara di domenica. Qualche problema posturale, di sciatalgia, che però non preoccupa. I prossimi allenamenti chiariranno le idee e le possibili mosse di Sarri.

Pubblicato il 25/09