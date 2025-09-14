FORMELLO - Lazio, Zaccagni c'è. Dubbio mezzala, le scelte di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Isaksen ritrova un posto tra i convocati, ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio. A destra Sarri confermerà Cancellieri nel tridente completato da Castellanos e Zaccagni, rientrato dalla nazionale acciaccato, ma pronosticato titolare. Il dubbio “azzurro” è più che altro Rovella: è alle prese con un leggero affaticamento agli adduttori, ecco perché in regia salvo sorprese giocherà Cataldi tra Guendouzi e uno tra Dele-Bashiru e Belahyane. L’imminente derby spinge alla massima prudenza nella scelta dei calciatori non al meglio.

Il ballottaggio aperto è quello per la maglia da mezzala sinistra: Dele-Bashiru è rientrato da un paio di giorni dagli impegni con la Nigeria, Belahyane ha lavorato a Formello durante la sosta e per questo potrebbe pure strappare una chance a Reggio Emilia. Decisione sul filo. In difesa torna Romagnoli dal doppio turno di squalifica: affiancherà Gila, Provstgaard partirà dalla panchina nonostante le due buone prestazioni contro Como e Verona.

Sulle fasce Marusic e Tavares con Provedel confermato tra i pali. Fronte infermeria: Vecino non ha recuperato, come confidato da Sarri sente ancora fastidio durante gli allenamenti, al netto del responso degli esami strumentali. Out pure Lazzari (affaticamento al polpaccio), Gigot (si opererà lunedì) e Patric (recupero possibile nel giro di una settimana).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin. All.: Sarri.

Pubblicato il 13/09 alle 16.30