Lazio, contro il Genoa serve una reazione anti-crisi: il piano

RASSEGNA STAMPA - Imperativo invertire la rotta per non rischiare di sprofondare. Il ko della Lazio nel derby ha segnato la terza sconfitta in quattro gare e ora la squadra di Sarri ha solo due strade: rialzare la testa nella gara contro il Genoa, o incassare quella che sarebbe la quarta sconfitta in cinque partite, record negativo mai registrato nella storia biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio non vince e fa una fatica tremenda a segnare. Basti pensare che, rispetto allo scorso anno, la media tiri è passata da 14 a 12.5 a partita e i tocchi in area da 25.7 a 20 con l’indice degli expected goals rimasto uguale a 1.5 a che sottolinea come ai biancocelesti manchi la scintilla e la fiducia.

L’altra nota dolente è rappresentata dalle trasferte. La Lazio ha già perso le prime due stagionali e, un altro ko, farebbe registrare una striscia negativa che non si verifica dalla stagione 1969/70. Al momento la squadra di Sarri ha raccolto appena tre punti in quattro partite, -4 rispetto alla passata stagione e, nessuna squadra di Serie A, ha fatto peggio se non il Torino che ha fatto registrare lo stesso dato. Insomma serve una svolta, subito, senza scuse.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.