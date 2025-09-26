Lazio, il messaggio di Sarri alla squadra: "Contro il Genoa gioca chi sta meglio"

RASSEGNA STAMPA - Emergenza per il Genoa. Sarri è in difficoltà, rimasto solamente con un centrocampista a disposizione dopo il derby. A Marassi, infatti, la Lazio sarà senza Belahyane, Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, ma solo con Cataldi, molto probabilmente Basic e forse Vecino. Per questo il tecnico potrebbe pensare a un cambio di modulo rispetto al solito 4-3-3, con interpreti diversi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, deciderà nei prossimi giorni la formazione iniziale. E mercoledì, durante il discorso alla ripresa, è stato chiaro con il gruppo: "A Genova gioca chi sta meglio nell'ultimo allenamento", ha scritto lo stesso quotidiano.

