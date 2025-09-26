Lazio | Oddi: "A Marassi partirei con Pedro dal 1' e Gila in mediana"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il derby perso contro la Roma, la Lazio è chiamata a tornare a far risultato a Marassi, nel posticipo della quinta giornata contro il Genoa. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato della partita ma, soprattutto, di come, al posto di Sarri, sopperirebbe alle assenze a centrocampo. Ecco le sue parole:

"Io a metà campo inizierei con Gila, ha corsa, velocità, un discreto possesso palla; Vecino è da tanto che non gioca. Provstgaard e Romagnoli? Difficilmente vedi due mancini centrali ma il danese mi piace, Romagnoli lo conosciamo.

Un pari a Marassi? Arriviamo da un derby perso, abbiamo tanti problemi di infermeria, conta non perdere; un punto, adesso, è importante. A me Tavares mi è sempre piaciuto ma quell’errore mi ha fatto uscire di testa. Questo errore gravissimo è costato un derby, ma ora si deve cercare di recuperare il giocatore. Vediamo come Sarri può inserire Pedro, che è sempre un giocatore che fa la differenza. Io partirei con lui titolare”.

