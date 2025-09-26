La Lazio si aggrappa a Cataldi: contro il Genoa è l'unica certezza a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Un inizio stagione che la Lazio vuole dimenticare il prima possibile tornando a vincere, magari già dalla trasferta di Genova. Certo la situazione è di piena emergenza considerando che la squadra di Sarri sfiderà quella di Vieira senza Guendouzi e Belahyane, entrambi squalificati, e senza Rovella e Dele-Bashiru, ai box causa infortunio.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio dovrà aggrapparsi a Cataldi, proprio lui che lo scorso anno lo ha vissuto con la maglia della Fiorentina e che in estate era stato chiamati a conquistarsi un posto. Poi l’arrivo di Sarri e il mercato bloccato hanno cambiato tutto e lui, come sempre, ha risposto presente.

Cataldi in questo inizio di stagione difficile ha avuto un rendimento costante e lo ha dimostrato anche nel derby con quel tiro, con quella corsa accennata verso la nord, e quel sogno infranto sul palo della porta di Svilar.

Insomma Cataldi più di chiunque altro deve prendersi la squadra sulle spalle in una gara che per lui rappresenta anche il passato e quell’anno, il 2017, trascorso proprio conto la maglia del Genoa.

