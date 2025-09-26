Lazio, il reintegro di Basic impone un taglio: ecco chi rischia l'esclusione

RASSEGNA STAMPA - Emergenza a centrocampo. La Lazio, tra infortuni e squalifiche, è rimasta con un solo uomo che è Cataldi a cui potrebbe aggiungersi Vecino, ancora alle prese con qualche fastidio, che oggi effettuerà un primo test. Situazione che costringe Sarri a reintegrare Basic. Una sorpresa che diventa doppia perché, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, forse sarà anche titolare col Genoa. Per inserirlo nuovamente nella lista il tecnico avrà tempo fino alle 12 di domenica. Rimettendolo in gruppo però, il tecnico dovrà tagliare fuori qualcun altro.

Rovella farà una terapia conservativa, non si conoscono i tempi e i programmi finali e dunque, senza operazione è difficile pensare che possa essere tagliato fuori temporaneamente. Dele-Bashiru tornerà dopo la sosta, i suoi tempi di recupero non sono lunghissimi ma a dicembre andrà in Coppa d’Africa. A rischio c’è anche lui. Si ragiona anche su Lazzari. Non è una scelta facile da prendere considerando che chi verrà escluso, fino a gennaio, potrà rientrare solo al posto di un compagno che non sia Basic. Ci sono solo due slot e la Lazio non vorrebbe sprecarli subito. Sarri e la società, riferisce il quotidiano, si aggiorneranno tra oggi e domani.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE