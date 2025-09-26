Roma, rischio stangata dalla Uefa dopo i disordini di Nizza

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Clima incandescente in Costa Azzurra in occasione del match europeo tra Nizza e Roma. Prima del calcio d’inizio le due tifoserie sono venute allo scontro e i fatti accaduti, si legge sul Corriere dello Sport, hanno scandalizzato i vertici della Uefa e finiranno per avere conseguenze sul cammino europeo dei giallorossi. Il club, ricorda il quotidiano, era già “attenzionato” per i fatti di Budapest del 2023 e così dopo i 103 arresti l’organo disciplinare di Nyon starebbe preparando la stangata.

I sostenitori dei giallorossi rischiano di non poter più seguire la loro squadra lontano dall’Italia per un po’, almeno per le trasferte della prima fase dell’Europa League. In giornata è atteso il provvedimento. Degli oltre cento fermati, 89 sono stati rilasciati con un divieto di apparire per un periodo di 6 mesi nel dipartimento delle Alpi Marittime. In 13 invece, dovranno comparire davanti al tribunale di Nizza e fino alla data d’udienza dovranno vivere sotto custodia. Alcuni rischiano fino a 5 anni di carcere.

