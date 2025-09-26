Renan Lodi, un terzino giramondo per la Lazio: chi è lo svincolato che piace a Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è un nuovo obiettivo in casa biancoceleste. Secondo SportsBoom, la Lazio avrebbe infatti messo gli occhi su Renan Lodi, terzino brasiliano classe 1998 con un passato tra Brasile, Inghilterra, Spagna, Francia e Arabia Saudita. L'avventura all'Al Hilal di Inzaghi, terminata da poco a causa dall'esclusione dalla lista, si è conclusa nel peggiore dei modi: ora Renan Lodi è svincolato, e la Lazio può approfittarne in vista di gennaio.

ESPERIENZE - Renan Lodi è un giocatore che ha maturato una certa esperienza, giocando contro squadre di prim'ordine e in stadi importanti. Infatti, il terzino vanta oltre 281 presenze con squadre come Marsiglia, Nottingham Forrest, Atletico Paranaense, Al Hilal e soprattutto Atletico Madrid. È proprio sotto la guida del Cholo Simeone che Renan Lodi dà il meglio di sé, con 8 gol e 110 assist in 118 presenze. Tra queste, sono numerose anche le presenze tra Europa e Champions League. Non solo: Renan Lodi vanta anche 19 presenze con la nazionale verdeoro.

INFORTUNI - Per quanto riguarda lo storico degli infortuni, Renan Lodi si presenta come un calciatore fisicamente affidabile. L'unico infortunio problematico lo ha avuto durante la scorsa stagione in Arabia Saudita, quando è stato costretto a saltare circa dieci partite. Ma in tutto il resto della sua carriera ha subito solo infortuni di breve entità e non è mai stato lontano dal terreno di gioco per più di una settimana.

DESTINI INCROCIATI CON TAVARES - Treno che arriva, treno che parte. È così che è iniziata la storia di Renan Lodi al Marsiglia, arrivato per circa 20 milioni di euro dall'Atletico Madrid nel luglio 2023 per sostituire il partente Nuno Tavares, di ritorno all'Arsenal. C'è un altro punto in comune tra i due: infatti, entrambi hanno indossato la maglia del Nottingham Forrest. E chissà che non possa esserci un nuovo punto in comune nel prossimo futuro. Un treno parte, un treno arriva: forse anche in questo caso il terzino brasiliano sarà chiamato a sostituire il partente Tavares, proprio come in Francia. Il portoghese è uno dei possibili partenti in casa Lazio, in modo da poter reinvestire nel mercato di gennaio, ma è ancora presto per discuterne in maniera concreta.

CARATTERISTICHE E CONCORRENZA - Renan Lodi non è un terzino particolarmente dotato fisicamente (è alto circa 1,73 m), ma ha una grande propensione offensiva. La tecnica c'è, ma un po' meno la conoscenza tattica. Quella può essere affinata in un campionato come la Serie A, ancor di più sotto la guida di una maestro come Sarri. La concorrenza però è alta, all'estero e non solo. SportsBoom rivela di come, oltre alla Lazio, anche al Fenerbahce siano interessati al giocatore. Ma la situazione di Renan Lodi fa gola a molti e può far comodo a molte realtà, soprattutto in Serie A dove può fare la differenza.

Pubblicato il 25/09