Calciomercato Lazio | Simic in Arabia: ecco quanto guadagna il Milan
Jan-Carlo Simic saluta l'Anderlecht e passa all'Al Ittihad a distanza di un anno dal suo trasferimento dal Milan. Il difensore classe 2005, finito anche nelle grazie della Lazio, fa sorridere per la seconda volta in poco tempo la società rossonera che, grazie a questo passaggio in Arabia Saudita, si è assicurata 4 milioni di euro. Il Milan, infatti, deteneva il 20% sulla futura rivendita del calciatore, accordato al momento della sua cessione in Belgio.
