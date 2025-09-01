Calciomercato | Gli acquisti delle altre: tutti gli affari dell'ultimo giorno

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Si è chiuso il mercato estivo. Sono ufficiali Hojlund al Napoli, Cheddira al Sassuolo, Zaniolo e Zanoli all’Udinese, Rabiot al Milan, Posch al Como e Sarmiento alla Cremonese. Saltato invece Faivre al Verona, mentre Sanchez e Dele Alli hanno risolto il loro contratto rispettivamente con Udinese e Como.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - A sorpresa il Cagliari chiude per Belotti, che torna in Serie A dopo l’esperienza al Benfica.

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Gimenez resta al Milan: nessuno scambio con Dovbyk e la Roma. È ufficiale invece il trasferimento di Musah all'Atalanta dal Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 17:37 - Nico Gonzalez lascia la Juventus e passa all'Atletico Madrid. Il Verona, invece, dopo aver mollato la pista Baldanzi, ha chiuso per l'arrivo di Faivre dal Bournemouth.

AGGIORNAMENTO ORE 16:55 - Ufficiale il ritorno di Elmas al Napoli. Per quanto riguarda gli attaccanti, invece, c'è un intreccio tra Roma, Milan e Chelsea: Gimenez può volare in Inghilterra; Dovbyk può finire in rossonero; ed Embolo può passare in giallorosso.

AGGIORNAMENTO ORE 16:23 - Zaniolo può ritornare in Serie A: è vicino l'accordo con tra Galatasaray e Udinese per un prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 16:10 - Roma protagonista in negativo: sfumati George e Pessina e saltata l'operazione per Baldanzi al Verona.

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - L'Inter lavora per la difesa: in arrivo Akanji dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto. Ora Pavard può finire al Marsiglia. Il Bologna, invece, ha chiuso per Ibrahim Sulemana.

AGGIORNAMENTO ORE 13:25 - Il Milan ha trovato il suo nuovo difensore, che non sarà Joe Gomez. Blitz per Odogu del Wolfsburg, atteso in città per le visite mediche. Sempre in difesa, il Pisa ha chiuso per Raul Albiol: torna in Serie A dopo l'esperienza al Napoli. La Roma, invece, tratta con il Monza per Pessina: l'operazione è legata a quella tra Baldanzi e il Verona.

AGGIORNAMENTO 12:56 - Joe Gomez non sarà un giocatore del Milan. Dopo aver trovato l'accordo con il calciatore, infatti, i rossoneri si sono scontrati contro il muro alzato dal Liverpool che, a 7 ore dalla chiusura del mercato, non ha intenzione di cedere il proprio difensore centrale.

AGGIORNAMENTO 12:42 - Non si sblocca lo scambio tra la Roma e il Milan che avrebbe dovuto portare Gimenez nella Capitale e Dovbyk a Milano. Per ora l'ucraino resterà nella Capitale. Rossoneri che, nel frattempo, hanno ufficializzato l'uscita di Alex Jimenez trasferitosi al Bournemouth.

AGGIORNAMENTO 12:37 - Sono atterrati a Torino sia Zhegrova, sia Openda: nuovi acquisti della Juve. Visite mediche anche per Raul Albiol con il Pisa. Il centrale spagnolo a breve si aggiungerà alla rosa di Gilardino, così come Jamie Vardy che a breve verrà ufficializzato anche dalla Cremonese. L'attaccante britannico è atterrato a Linate, ora si sottoporrà ai test medici. Lascia la Serie A, di nuovo, Alexis Sanchez che si trasferisce dall'Udinese al Siviglia.

AGGIORNAMENTO 10:57 - La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Lamptey dal Brighton, attesa a breve anche quella di Musah che saluterà il Milan per trasferirsi all'Atalanta.

CALCIOMERCATO - Alle 20.00 di oggi, 1° settembre, si chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Una sessione estiva che ha visto la Lazio spettatrice per via del blocco della Covisoc, arrivato per il mancato rispetto dei tre parametri NOIF da parte della società. Mentre da Formello, però, si preparava la nuova stagione nell'isolamento più totale, in Italia - e non solo - era in scena la frenetica corsa ai nuovi acquisti. Una frenetica corsa che oggi accelererà i propri ritmi per piazzare gli ultimi colpi di una lunga estate. Il primo club a infiammare l'ultimo giorno di mercato è stato il Milan.

Alla ricerca di un attaccante e in trattativa con la Roma per lo scambio Dovbyk-Gimenez, i rossoneri si sono intanto assicurati il trasferimento di Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il centrale francese ritrova Allegri che, da Tare, si aspetta anche l'arrivo di un centrale con Joe Gomez del Liverpool come obiettivo primario. La Roma non resta a guardare. Tsimikas in prestito dai Reds è stato l'ultimo colpo, ma è avviata la trattativa con il Monza per Pessina. Protagonista assoluta, almeno in queste ore, la Juve. Tudor si sfrega le mani da Vinovo. Dopo l'arrivo di David e Joao Mario, la società bianconera ha piazzato il doppio colpo: Openda e Zhegrova, salutando Nico Gonzalez che si trasferisce all'Atletico Madrid.

