Lazio, Sarri e il mercato di gennaio: "La società mi ha detto che..."
13.09.2025 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio a gennaio potrà fare mercato? Il dubbio è comune ed entro il 30 settembre la Lazio dovrà risolvere la situazione. Nel frattempo, però, da Formello filtra un ottimismo che trova conferme anche tra le parole di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Lazio, ha svelato quanto riferitogli dalla società in merito alla sessione invernale dei trasferimenti.
"Non faccio il commercialista, alla Covisoc non lavoro, la società non mi ha detto nulla e mi ha detto che è serena, che non avranno problemi a muoversi a gennaio. Io poi non sapevo nemmeno del blocco in estate...".