Chivu come Sarri: interrompe l'allenamento per difendere Lautaro

Momenti di tensione ad Appiano Gentile mercoledì, quando Cristian Chivu ha interrotto l’allenamento per difendere Lautaro Martinez da un commento fuori luogo proveniente dalla tribuna. Il tecnico romeno, noto per la sua calma, questa volta ha perso la pazienza e si è rivolto con tono deciso a un tifoso: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose!”.

Il contesto era particolare: la seduta non era aperta al pubblico, ma ad alcuni invitati provenienti da sponsor e Inter Club. Un privilegio che, in questo caso, è stato sfruttato male. Dopo un gol di Lautaro, infatti, qualcuno ha urlato: “Adesso fallo anche domenica!”. Una frase che Chivu ha percepito come una mancanza di rispetto nei confronti del capitano nerazzurro, scatenando la sua reazione, seguita dagli applausi di altri presenti. Il siparietto viene raccontato dal Corriere dello Sport.

Un episodio del genere non è nuovo nel calcio italiano. Anche Maurizio Sarri decise di interrompere l'allenamento e intervenire in difesa dei suoi calciatori. Lo fece la prima volta con Muriqi nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, ma anche con Acerbi, sempre nei giorni vissuti tra le Tre Cime di Lavaredo, ma l'anno seguente.

