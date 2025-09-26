Genoa, Messias si ferma contro l'Empoli: le sue condizioni in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

3-1 all’Empoli e ottavi di finale di Coppa Italia conquistati. Il Genoa di Vieira è tornato a vincere con i rossoblu che, lunedì 29 settembre, scenderanno in campo in campionato nella sfida contro la Lazio.

In vista della sfida contro i biancocelesti saranno però da valutare le condizioni di Messias, uscito nell’intervallo della sfida contro l’Empoli, a causa di un problema all’adduttore. Il calciatore verrà valutato nei prossimi giorni ma al momento è a rischio per la partita contro la squadra di Sarri.

