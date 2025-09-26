Busquets annuncia l'addio al calcio: il messaggio per il Barça e la Spagna - VIDEO

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nel video con cui ha annunciato l’addio al calcio, Sergio Busquets ha voluto trasmettere soprattutto emozioni e gratitudine. "Ciao a tutti, sento che è arrivato il momento di dire stop alla mia carriera", ha dichiarato il centrocampista dell’Inter Miami, sottolineando di lasciare il calcio da persona "felice, orgogliosa, appagata e soprattutto grata".

Il catalano ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera sportiva: "Il calcio mi ha regalato esperienze uniche, in luoghi meravigliosi, insieme ai miei migliori compagni di viaggio. Ho ricordi bellissimi della mia infanzia: dalla Badía alla cantera del Barça, passando per Barberá, Lleida e Jabac". Parole di particolare intensità quelle rivolte al club che lo ha consacrato: "Grazie al Barcellona, il club della mia vita. Ho realizzato i miei sogni d’infanzia, ho indossato la maglia che amavo in centinaia di partite. Ho celebrato tanti titoli e vissuto momenti indimenticabili al Camp Nou che non scorderò mai".

Un pensiero anche per la nazionale: "Grazie alla Spagna. È stato un onore rappresentarla tante volte e vivere trionfi che resteranno per sempre nel mio cuore". Infine, l’omaggio alla sua ultima tappa, l’Inter Miami: "Grazie per avermi permesso di entrare in un club nuovo e in crescita, dove volevo portare la mia esperienza e vivere una nuova avventura". Busquets ha chiuso con un semplice e commovente saluto: "Grazie a tutti e al calcio per tutto. Ogni fine ha un nuovo inizio".

