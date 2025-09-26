Lazio | Zazzaroni: "Convincere Lotito a vendere? Mio nonno diceva che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione di casa Lazio, con la contestazione dei tifosi nei confronti della società e le voci relative alla possibilità che Lotito possa vendere il club. Ecco il suo pensiero sul tema:

"Ci sono laziali - mi dicono - che sarebbero disposti a veder fallire la Lazio piuttosto che proseguire con Lotito. A questo credo poco: registro la voce che giunge più dal fegato che dal cuore. Ricordo peraltro che quasi 30mila tifosi hanno sottoscritto l’abbonamento nonostante l’inesistente campagna acquisti: se questa è una forma di protesta…"

"L’ultima estate, il punto più basso della gestione dell’occupatissimo Senatore che in più di un’occasione - va detto - è riuscito a ripartire. Stavolta l’impresa sembra sensibilmente più complicata. Tre sono le condizioni per le quali Lotito potrebbe mollare: 1) la volontà di farsi da parte. 2) La presenza di un acquirente credibile. 3) Un soddisfacente rapporto tra l’offerta e la domanda. Il resto è rabbia: e visto che Lotito non ha mai manifestato il desiderio di vendere, tutt’altro, le voci due e tre si annullano".

"Nonno Marino, sempre lui, mi raccomandava di non dare mai un consiglio a un autocrate "perché - sosteneva - quello non ascolta nessuno e anzi si diverte a fare il contrario". Perciò consiglio a Lotito di restare a lungo alla Lazio".

