Lazio | Zazzaroni: "Convincere Lotito a vendere? Mio nonno diceva che..."
Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione di casa Lazio, con la contestazione dei tifosi nei confronti della società e le voci relative alla possibilità che Lotito possa vendere il club. Ecco il suo pensiero sul tema:
"Ci sono laziali - mi dicono - che sarebbero disposti a veder fallire la Lazio piuttosto che proseguire con Lotito. A questo credo poco: registro la voce che giunge più dal fegato che dal cuore. Ricordo peraltro che quasi 30mila tifosi hanno sottoscritto l’abbonamento nonostante l’inesistente campagna acquisti: se questa è una forma di protesta…"
"L’ultima estate, il punto più basso della gestione dell’occupatissimo Senatore che in più di un’occasione - va detto - è riuscito a ripartire. Stavolta l’impresa sembra sensibilmente più complicata. Tre sono le condizioni per le quali Lotito potrebbe mollare: 1) la volontà di farsi da parte. 2) La presenza di un acquirente credibile. 3) Un soddisfacente rapporto tra l’offerta e la domanda. Il resto è rabbia: e visto che Lotito non ha mai manifestato il desiderio di vendere, tutt’altro, le voci due e tre si annullano".
"Nonno Marino, sempre lui, mi raccomandava di non dare mai un consiglio a un autocrate "perché - sosteneva - quello non ascolta nessuno e anzi si diverte a fare il contrario". Perciò consiglio a Lotito di restare a lungo alla Lazio".
